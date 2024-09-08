Танкисты группировки «Север» заняли огневые позиции в Курской области

Свой профессиональный праздник военнослужащие-танкисты встречают на боевом посту. Минобороны опубликовало кадры из приграничных районов Курской области, где танковые экипажи группировки войск «Север» заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях.

Военнослужащие тщательно замаскировали машины для организации танковых засад. В случае появления мобильных бронированных групп ВСУ, танки открывают огонь из орудий прямой наводкой.

Также экипажи танков ведут огонь с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, чтобы оставаться незамеченными. Корректировка огня осуществляется с помощью БПЛА.

«Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня или атаки дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены современными средствами радиоэлектронной борьбы и усиленной динамической защитой», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Механик водитель рассказал о работе в зоне СВО - экипаж получает задачу, выезжает на точку, командир курирует маршрут, отработав задание и подождав в отстойнике какое-то время, экипаж возвращается обратно на свои рубежи.

Поддерживают и защищают танкистов группа прикрытия мотострелков - они следят за воздушным пространством, готовы ответить сухопутным группам противника.

В воскресенье, 8 сентября, в Вооруженных Силах России отмечается День танкиста. По традиции, профессиональный праздник приходится на второе воскресенье сентября. В этом году от празднуется в 78 раз. С профессиональным праздником поздравил военных министр обороны России Андрей Белоусов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.