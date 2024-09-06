Избирательные участки открылись в Курской области

Избирательные участки для проведения выборов губернатора и органов местного самоуправления открылись в Курской области. Отдать свой голос за того или иного кандидата жители региона смогут в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.

Голосование будет проходить традиционным способом, а также с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Желающие также смогут проголосовать дистанционно.

Особое внимание этим выборам в Курской области уделяется на фоне контртеррористической операции. В связи с этим было организовано досрочное голосование, почти треть избирателей воспользовались своим правом.

Кроме того, с 30 августа по 2 сентября сразу в 14 российских регионах работали экстерриториальные комиссии, проголосовать на которых могли жители, выехавшие из курского приграничья по причине обстрелов ВСУ.