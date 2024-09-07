МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Группировка «Восток» уничтожила до 115 бойцов и 8 машин ВСУ

Противник понес потери в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар.
Ирина Егорова 2024-09-07 05:37:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки «Восток», сообщил начальник пресс-центра войск Александр Гордеев.

Противник понес потери в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар. По словам Гордеева, российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции. 

«Нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад, 129-й бригады теробороны ВСУ. Отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады», - сказал офицер.

За последнюю неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по Украине. Под контроль были взяты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики.

Населенные пункты освобождены благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр». Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Пречистовка в ДНР.

#ВСУ #спецоперация #группировка #восток #Потери
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 