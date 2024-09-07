Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки «Восток», сообщил начальник пресс-центра войск Александр Гордеев.

Противник понес потери в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар. По словам Гордеева, российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад, 129-й бригады теробороны ВСУ. Отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады», - сказал офицер.

За последнюю неделю ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по Украине. Под контроль были взяты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики.

Населенные пункты освобождены благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр». Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Пречистовка в ДНР.