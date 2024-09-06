ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные с 31 августа по 6 сентября нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по Украине, говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

За неделю ВС РФ запускали аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные дроны. В результате ударов поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады вооружения, топлива и материально-технических средств.

Также поражались цеха сборки беспилотников, места хранения морских дронов, пункты временной дислокации военных, националистов и наемников.

В течение недели удалось взять под контроль Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку Донецкой Народной Республики. Населенные пункты освобождены благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр». Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Пречистовка в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.