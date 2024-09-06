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ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам на Украине

В ходе ударов поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств.
2024-09-06 15:44:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Российские военные с 31 августа по 6 сентября нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по Украине, говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

За неделю ВС РФ запускали аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные дроны. В результате ударов поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады вооружения, топлива и материально-технических средств.

Также поражались цеха сборки беспилотников, места хранения морских дронов, пункты временной дислокации военных, националистов и наемников.

В течение недели удалось взять под контроль Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку Донецкой Народной Республики. Населенные пункты освобождены благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр». Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Пречистовка в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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