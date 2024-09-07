Запуск «сердца» Т-90: на заводе показали сборку «Прорыва»

«Уралвагонзавод» – один из крупнейших в стране производителей танков, в том числе и Т-90М «Прорыв». Один из самых волнительных и ответственных, требующий особой концентрации, внимания и опыта моментов сборки танка Т-90М «Прорыв», или как его еще называют «девяностого» - это запуск двигателя, вмонтированного в корпус машины.

В цеху одного из самых закрытых предприятий страны помимо запуска двигателя укомплектовывают электронику, гидравлику, механику башни.

С началом специальной военной операции конструкции танков из Нижнего Тагила, в том числе и «девяностика» постоянно дорабатываются, усовершенствуются.

Увидеть эти доработки журналистам удается часто уже не в цехах завода-гиганта, а на железнодорожных платформах, перед отправкой машин на СВО.

В зоне СВО он обычно дополняется «мангалом» - из видимых новшеств - резиновые армированные экраны - дополнительная защита от дронов.

«Металлические конструкции в ходе эксплуатации деформируются, бывают, обрываются и теряют свои свойства», - заявил офицер военного представительства при АО «Уралвагонзавод».

Весь процесс производства «Прорывов», в том числе и внедрение новых конструкторских решений, находится под постоянным, пристальных контролем представителей заказчика – офицеров военного представительства работающем при «Уралвагонзаводе».

Финальную обкатку перед отправкой танкисты проходят на заводском полигоне. Каждый накатывает несколько десятков километров. Проверяются как основные узлы ходовой части, так и вооружение «Прорыва», возможности его гидравлической системы.

Отправки боевых машин перед днем танкиста проходят по всему региону танкостроителей. На оборонных предприятиях большого Урала собирается львиная доля номенклатуры гусеничного вооружения вооруженных сил РФ.

«Курганмашзавод» – единственный в стране производитель БМП 3 традиционно в лидерах выполнения гособоронзаказа. С весны 22-го года предприятие работает в три смены без праздников и выходных.

«"Курганмашзавод" своевременно, даже с некоторым опережением изготавливает и отгружает боевые машины государственному заказчику. Проблем у нас нет, мы решаем в оперативном порядке. Минобороны довольны нашей работой», - отметил Заместитель генерального директора по ГОЗ и ВТС АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех Роман Хромов.

Танкостроители Урала подчеркивают – день танкиста и их праздник. Но отмечать его им предстоит за станками, чертежными программами на мониторах и на испытательных полигонах.