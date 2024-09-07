Гладков сообщил о троих пострадавших при обстреле Шебекино

Трое мирных жителей ранены в результате обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщина попала в областную больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями спины и бедра. Кроме того, медики скорой помощи отвезли туда же на лечение мужчину с осколочным ранением грудной клетки.

Третий пострадавший получил осколочное ранение бедра. Бойцы самообороны отвезли его в Шебекинскую ЦРБ. Оттуда после первой медпомощи раненого переправили в городскую больницу №2 Белгорода.

После попаданий снарядов загорелись два частных дома и четыре хозпостройки. Так или иначе повреждены 12 частных домовладений и 10 легковых автомобилей.

Это уже второй удар ВСУ по Шебекинскому городскому округу за субботу 7 сентября, добавил глава региона. Украинские боевики регулярно обстреливают этот город. 29 августа там погиб один человек и двое пострадали.