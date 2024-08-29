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Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Пострадавших с различными осколочными ранениями доставили в ЦРБ.
Мария Зайцева 2024-08-29 09:26:27
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В городе Шебекино Белгородской области в результате украинского обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким...» - говорится в сообщении.

Гладков дополнил, что, по предварительной информации, пострадали двое. Бойцы самообороны доставили мужчину и женщину с осколочными ранениями в центральную больницу города.

В результате удара киевского режима повреждены административное здание и социальный объект, загорелась легковушка, которую уже тушат пожарные.

Губернатор дополнил, что последствия обстрела уточняются.

Ранее стало известно о четырех пострадавших под Белгородом за сутки.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Обстрел #Вячеслав Гладков #шебекино
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