Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области в результате украинского обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким...» - говорится в сообщении.

Гладков дополнил, что, по предварительной информации, пострадали двое. Бойцы самообороны доставили мужчину и женщину с осколочными ранениями в центральную больницу города.

В результате удара киевского режима повреждены административное здание и социальный объект, загорелась легковушка, которую уже тушат пожарные.

Губернатор дополнил, что последствия обстрела уточняются.

Ранее стало известно о четырех пострадавших под Белгородом за сутки.