МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США представят детальный план по достижению мира в секторе Газа

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, это произойдет в ближайшие дни.
Елизавета Кондрикова 2024-09-07 18:50:14
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency, Globallookpress

США готовятся в ближайшее время представить детальные предложения по достижению перемирия в секторе Газа, объявил директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе своего совместного выступления с главой британской внешней разведки MI6 Ричардом Муром в Лондоне.

«В конечном итоге это вопрос политической воли и готовности лидеров обеих сторон принять тот факт, что пришло время остановиться, принять сложные решения и пойти на трудные компромиссы», - цитирует агентство ТАСС его слова.

Он также выразил надежду на то, что стороны смогут прийти к согласию, учитывая, как много зависит от их решения.

По словам Ричарда Мура, разрешение напряженной ситуации в Газе зависит от достижения прекращения огня, без него риск эскалации кризиса сохраняется. При этом он предупредил о том, что полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке будет «гораздо хуже».

В начале сентября президент США Джо Байден сообщил, что конфликтующие стороны находятся «на пороге заключения» сделки. По его словам, они достигли принципиальных соглашений.

#в стране и мире #сша #ЦРУ #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #перемирие #ХАМАС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 