США представят детальный план по достижению мира в секторе Газа

США готовятся в ближайшее время представить детальные предложения по достижению перемирия в секторе Газа, объявил директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе своего совместного выступления с главой британской внешней разведки MI6 Ричардом Муром в Лондоне.

«В конечном итоге это вопрос политической воли и готовности лидеров обеих сторон принять тот факт, что пришло время остановиться, принять сложные решения и пойти на трудные компромиссы», - цитирует агентство ТАСС его слова.

Он также выразил надежду на то, что стороны смогут прийти к согласию, учитывая, как много зависит от их решения.

По словам Ричарда Мура, разрешение напряженной ситуации в Газе зависит от достижения прекращения огня, без него риск эскалации кризиса сохраняется. При этом он предупредил о том, что полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке будет «гораздо хуже».

В начале сентября президент США Джо Байден сообщил, что конфликтующие стороны находятся «на пороге заключения» сделки. По его словам, они достигли принципиальных соглашений.