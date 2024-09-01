Байден заявил, что стороны уже на «пороге заключения» сделки по Газе

Президент США Джо Байден рассказал о процессе заключения возможной новой сделки о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, стороны достигли принципиальных соглашений.

Байден считает, что участники переговоров приблизились к конечной цели - достижению цели. Об этом он рассказал журналистам.

«Мы думаем, что мы близки к достижению сделки. Все они заявили, что согласились с принципами договоренности», - сообщил Байден в субботу в загородной резиденции в штате Делавэр.

В то же время прогресс на данном этапе переговорного процесса, по его мнению, оптимистичен, а переговорщики «находятся на пороге заключения соглашения». Подытоживая, Байден призвал положить конец палестино-израильскому противостоянию.

Прежние переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые прошли в Дохе и Каире, не принесли результатов.

Относительных результатов по гуманитарному перемирию в секторе Газа удалось добиться в ноябре 2023 года. Тогда режим прекращения огня действовал около недели.