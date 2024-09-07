Боец «Нева» рассказал, как «Грады» превращают в пепел иностранную технику

Группировка войск «Север» штурмом взяла лесопосадку в Курской области, где пытались закрепить свои позиции украинские боевики. С помощью систем залпового огня «Град» вооруженные силы России произвели мощную атаку по колоннам, танкам и гаубицам иностранного производства.

«У нас были и колонны, у нас были и три семерки, это гаубицы иностранного производства. У нас были также танки, буквально вот на днях», - об уничтоженных целях рассказал боец с позывным Нева в разговоре с корреспондентом «Звезды» Сергеем Лазаревым.

Для подготовки боевой машины «Град» нужно настроить буссоли. Такой инструмент используют для ориентации орудия в пространстве и более точной направленности на объекты вражеских сил. Для начала идут три пристрелочных снаряда, а затем обрушивается ещё 17.

«Сейчас обстановка такая. Врага бить надо, гнать. Поэтому мы готовы идти до конца. Очень много противника уничтожено за эти недели», - сказал боец ВС РФ с позывным Балу.

Сам боекомплект «Града» хранится отдельно от боевой машины в специальных укрытиях, которые артиллеристы называют погребками. Для незаметности их укрывают маскировочными сетями.

Артиллеристы также работают в тесной связке с воздушной разведкой. Такой способ позволяет оперативно передавать данные о целях даже во время стрельбы.

Ранее «Грады» разгромили боевиков ВСУ, пытавшихся закрепиться на Курском направлении. Система залпового огня оперативно сработала после обнаружения скопления сил противника.