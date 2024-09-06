«Грады» уничтожили боевиков, пытавшихся закрепиться в Курской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили подразделения противника, которые пытались закрепиться в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В ходе воздушной разведки выявляются места со скоплением боевиков ВСУ. Выдвинуться на поражение противника расчеты готовы и днем и ночью .

На кадрах с БПЛА военные в режиме реального времени могут судить - поражена цель или нет.

После выполнения боевой задачи расчет оперативно сворачивается и убывает в безопасный район для перезарядки.

Из-за своей высочайшей эффективности и огневой мощи на «Грады» все время охотятся дроны противника. Поэтому реактивщики на месте долго не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.