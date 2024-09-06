БТР ВСУ загорелся после попадания «Ланцета» в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера ВСУ в приграничном районе Курской области. Украинскую машину засекли в ходе разведки военнослужащие подразделения бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север».

«После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах видно, как дрон атакует цель. Затем машину охватывает ярким пламенем и окутывает темно-серым дымом. Ранее Минобороны показало кадры с ударом «Ланцетом» по танку ВСУ в Харьковской области. В результате вражеская машина была уничтожена.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.