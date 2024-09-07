ВС РФ нанесли удар по украинским резервам в Сумской области

Российская авиация совместно с ракетными войсками нанесли удар по районам сосредоточения боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

Военные ВС РФ действовали в районе населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежаче, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь, уточнили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, за прошедшие сутки враг потерял более 280-ти националистов, а также лишился трех танков, 10 бронированных машин, девяти арторудий, девяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

Сегодня утром ведомство также показывало кадры уничтожения расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ в приграничном районе Курской области. В регионе действовали операторы FPV-дронов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.