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ВС РФ нанесли удар по украинским резервам в Сумской области

За сутки потери противника на Курском направлении составили более 280-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.
2024-09-07 14:07:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская авиация совместно с ракетными войсками нанесли удар по районам сосредоточения боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

Военные ВС РФ действовали в районе населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежаче, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь, уточнили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, за прошедшие сутки враг потерял более 280-ти националистов, а также лишился трех танков, 10 бронированных машин, девяти арторудий, девяти автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

Сегодня утром ведомство также показывало кадры уничтожения расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ в приграничном районе Курской области. В регионе действовали операторы FPV-дронов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #сумская область #Потери врага #Курское направление
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