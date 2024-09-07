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Долина заявила, что расследование дела о ее квартире в самом разгаре

Накануне стало известно, что купившая квартиру Долиной Полина Лурье через суд требуют выселения артистки и ее родственников.
Ян Брацкий 2024-09-07 13:05:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Лариса Долина не стала комментировать ход судебных разбирательств с новой владелицей своей квартиры в центре Москвы. В разговоре с корреспондентом «Звезды» народная артистка сослалась на интересы следствия.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению (Настрой - прим. ред) боевой», - сказала Долина.

Накануне стало известно, что новая хозяйка квартиры Полина Лурье через суд требует выселить Долину, ее дочь и внучку из квартиры. Иск принят к производству, заседание назначено на 13 сентября 2024 года.

Сейчас Долина пытается оспорить сделку по продаже своего жилья. По мнению певицы, она была совершена под давлением со стороны третьих лиц, которые ввели ее в заблуждение.

Напомним, телефонные мошенники обманом вынудили певицу продать свою недвижимость, а после завладели ее личными сбережениями. Ущерб от действий злоумышленников составил более 200 миллионов рублей.

#певица #суд #квартира #наш эксклюзив #Лариса Долина
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