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США вложили $5,3 млрд в производство снарядов и техники для Киева

Накануне Белый дом анонсировал выделение киевскому режиму военной помощи на $250 млн.
Ян Брацкий 2024-09-07 11:11:01
© Фото: Liu Jie XinHua Global Look Press

Пентагон отчитался о $5,3 млрд, которые военное ведомство потратило с 2022 года на расширение производства снарядов для помощи киевскому режиму.

«США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов», - говорится в отчете Пентагона на сайте ведомства.

Согласно документу, в 2022 году предприятия оборонно-промышленного комплекса США производили в месяц 14,4 тысячи снарядов калибра 155-мм, пять систем РСЗО HIMARS, 21 ракетный комплекс Patriot.

В данный момент производство снарядов выросло до 40 тысяч в месяц, систем HIMARS - до восьми, комплексов Patriot - до 42 единиц.

Накануне президент США Джо Байден анонсировал выделение нового пакета военной помощи украинским боевикам. Вашингтон поставит Киеву средства ПВО, оружие и бронетехнику на $250 млн. Шеф Пентагона Ллойд Остин признался, что данная помощь должна удовлетворить изменившиеся потребности ВСУ.

#в стране и мире #сша #ВСУ #Пентагон #байден #Остин
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