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Байден в пятницу объявит о пакете помощи Украине на сумму $250 млн

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в пакет войдут средства ПВО, оружие и бронетехника.
Елизавета Кондрикова 2024-09-06 13:55:27
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Джо Байден объявит в пятницу, 6 сентября, об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму $250 миллионов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы должны усилить нашу поддержку, и сделать это быстро. Я рад сообщить, что президент Байден объявит сегодня о выделении дополнительного пакета военной помощи в размере 250 млн долларов», - сказал Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

По его словам, речь идет о поставках средств ПВО, оружия и бронетехники.

Шеф Пентагона выразил надежду, что новый пакет помощи сможет удовлетворить «меняющиеся» потребности Киева, а доставят ее с «военной скоростью». На встрече контактной группы также присутствовал Владимир Зеленский.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали уязвимыми, так как в стране нет боеприпасов из-за помощи другим странам, в том числе Украине.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #Джо Байден #Ллойд Остин #помощь Украине
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