В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5, стихийное бедствие случилось в провинции Кахраманмараш, сообщают местные власти.

Подземный толчок произошел примерно в 09:31 (время совпадает с московским), очаг находился на глубине около семи километров у города Эври, передает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уточняется, что на данный момент никаких повреждений от происшествия не зафиксировано, никто из местного населения не пострадал.

Напомним, провинция Кахраманмараш пережила мощные землетрясения в феврале прошлого года, в результате которых погибли более 53 тысяч человек, в том числе более шести тысяч иностранных граждан.

В Турции это событие назвали «катастрофой века».