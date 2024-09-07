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В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, негативных последствий от удара стихии пока не зафиксировано.
Елизавета Кондрикова 2024-09-07 10:15:42
© Фото: Z6869 Reinhard Kaufholddpa - zentralbild Globallookpress

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5, стихийное бедствие случилось в провинции Кахраманмараш, сообщают местные власти.

Подземный толчок произошел примерно в 09:31 (время совпадает с московским), очаг находился на глубине около семи километров у города Эври, передает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уточняется, что на данный момент никаких повреждений от происшествия не зафиксировано, никто из местного населения не пострадал.

Напомним, провинция Кахраманмараш пережила мощные землетрясения в феврале прошлого года, в результате которых погибли более 53 тысяч человек, в том числе более шести тысяч иностранных граждан.

В Турции это событие назвали «катастрофой века».

#в стране и мире #Турция #землетрясение #стихийное бедствие #Кахраманмараш
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