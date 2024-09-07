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МВД утвердило требования по хранению и использованию автоаптечек

Аптечка должна размещаться в месте, которое обеспечивает быстрый доступ к ней и не мешать управлению.
Ирина Егорова 2024-09-07 00:17:13
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Министерство внутренних дел России выдвинуло требования по хранению, а также использованию аптечек в автомобилях, сообщает RT.

Исходя из текста проектного документа, автомобильная аптечка должна находиться в таком месте, которое обеспечивает беспрепятственный и быстрый доступ к ней. Еще одним условием хранения называется, что она не должна мешать управлению транспортным средством.

Ранее Минздрав РФ обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. Теперь ее наполнение расширилось многоразовым спасательным изотермическим одеялом, маркером, загубником для сердечно-легочной реанимации.

Водителям разрешили использовать старые аптечки до 1 сентября 2027 года, либо до истечения срока годности уже имеющейся. Аптечка в автомобиле, напомним, перестала быть обязательной в 2023 году, штрафов за ее отсутствие или неправильную комплектацию нет.

#Автомобиль #МВД #водители #хранение #аптечка
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