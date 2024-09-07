МВД утвердило требования по хранению и использованию автоаптечек

Министерство внутренних дел России выдвинуло требования по хранению, а также использованию аптечек в автомобилях, сообщает RT.

Исходя из текста проектного документа, автомобильная аптечка должна находиться в таком месте, которое обеспечивает беспрепятственный и быстрый доступ к ней. Еще одним условием хранения называется, что она не должна мешать управлению транспортным средством.

Ранее Минздрав РФ обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. Теперь ее наполнение расширилось многоразовым спасательным изотермическим одеялом, маркером, загубником для сердечно-легочной реанимации.

Водителям разрешили использовать старые аптечки до 1 сентября 2027 года, либо до истечения срока годности уже имеющейся. Аптечка в автомобиле, напомним, перестала быть обязательной в 2023 году, штрафов за ее отсутствие или неправильную комплектацию нет.