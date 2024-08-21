ЦИК отложил выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области

Сегодня Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла решение отложить выборы депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Голосование перенесут во Льгове, Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах. Выборы должны были состояться 8 сентября.

В ЦИК отметили, что процесс подготовки и проведения голосования возобновят при полной гарантии безопасности избирателей.

Ранее избирком Курской области сообщил о досрочном голосовании на выборах губернатора региона. Оно пройдет с 28 августа по 5 сентября.