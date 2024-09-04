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В Москве отменили фейерверки в День города

Праздник традиционно состоится во вторые выходные сентября.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 12:57:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

День города в Москве в этом году пройдет без фейерверков и салютов, сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Не будет», - сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в рамках пресс-брифинга.

На праздновании также не будет больших гала-концертов или масштабных шоу, добавил чиновник.

Напомним, в этом году город отметит свое 877-летие, праздник пройдет в эти выходные, 7-8 сентября. Торжественные мероприятия пройдут в разных районах столицы, всего он охватит более 30 городских площадок.

#Москва #в стране и мире #Салют #День города #Фейерверки #празднование
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