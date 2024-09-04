В Москве отменили фейерверки в День города

День города в Москве в этом году пройдет без фейерверков и салютов, сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Не будет», - сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в рамках пресс-брифинга.

На праздновании также не будет больших гала-концертов или масштабных шоу, добавил чиновник.

Напомним, в этом году город отметит свое 877-летие, праздник пройдет в эти выходные, 7-8 сентября. Торжественные мероприятия пройдут в разных районах столицы, всего он охватит более 30 городских площадок.