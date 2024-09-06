Бывшую тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге продадут за 1 миллиард рублей

Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 или начале 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Стартовая цена объявлена 1 миллиард рублей, а точная стоимость объекта будет установлена после оценки здания.



Планируется, что комплекс приспособят под современный арт-кластер, передают «Ведомости».

Красно-кирпичная тюрьма была построена в конце 19 века. За решеткой на территории «Крестов» отбывали наказание поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, а также революционеры Анатолий Луначарский и Лев Троцкий. Здание пустует с декабря 2017 года, когда завершился перевод всех заключенных в новый следственный изолятор в Колпино под Санкт-Петербургом.

«Кресты» - знаковое для многих петербуржцев и россиян место, в этой тюрьме содержались жертвы сталинских репрессий, в том числе поэт Николай Гумилев и маршал Константин Рокоссовский. О страшной странице русской истории напоминает мемориал на противоположном берегу Невы «Жертвам политических репрессий» с памятником Анне Ахматовой, описавшей «Кресты» в своем «Реквиеме».