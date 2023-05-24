Бывший СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге обрел нового владельца

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Росимущество определилось с судьбой старейшей в России тюрьмы - комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Новым владельцем земельного участка в 4,5 га на Выборгской стороне со всеми строениями стало акционерное общество «ДОМ.РФ». Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

АО «ДОМ.РФ» получило 24 объекта недвижимого имущества, в том числе само здание тюрьмы, построенное лучами, образующими в плане крест, а также больницу, инфекционный барак, морг, ледник, кузницу и другие помещения.

Решение принято в рамкам программы развития жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

По информации ТАСС, АО «ДОМ.РФ» планирует максимально эффективно использовать пространство «Крестов», чтобы придать территории новые функции и вернуть в городскую среду, сохраняя туристическую привлекательность этого места.

Напомним, что здание «Крестов» пустует с декабря 2017 года, когда завершился перевод всех заключенных в новый следственный изолятор в Колпино под Санкт-Петербургом. «Кресты» - знаковое для многих петербуржцев и россиян место, в этой тюрьме содержались жертвы сталинских репрессий, в том числе поэт Николай Гумилев и маршал Константин Рокоссовский. О страшной странице русской истории напоминает мемориал на противоположном берегу Невы «Жертвам политических репрессий» с памятником Анне Ахматовой, описавшей «Кресты» в своем «Реквиеме».