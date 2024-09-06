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При ударе по Кривому Рогу ликвидированы более 250 военных ВСУ

В том числе ликвидированы около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.
Владимир Рубанов 2024-09-06 22:47:13
© Фото: Минобороны России

Более 250 боевиков было уничтожено 4 сентября в результате комбинированного ракетного удара по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог. Об этом сообщил высокопоставленный военный источник.

В том числе ликвидированы около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

Ранее сообщалось, что при ударе по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру в Полтаве погибли и пострадали около 500 военнослужащих ВСУ и нацгвардии.

Были ликвидированы и ранены специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов. Выведены из строя наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, которые обучали боевиков.

#Франция #бпла #Украина #Польша #ВСУ #Швеция #Наемники #Кривой Рог
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