Более 250 боевиков было уничтожено 4 сентября в результате комбинированного ракетного удара по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог. Об этом сообщил высокопоставленный военный источник.

В том числе ликвидированы около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

Ранее сообщалось, что при ударе по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру в Полтаве погибли и пострадали около 500 военнослужащих ВСУ и нацгвардии.

Были ликвидированы и ранены специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов. Выведены из строя наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, которые обучали боевиков.