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ВСУ потеряли около 500 специалистов при ударе по Полтаве

В дальнейшем такие высокоточные удары станут регулярными.
Владимир Рубанов 2024-09-06 21:15:32
© Фото: Минобороны России, РИА Новости

Около 500 военнослужащих ВСУ и нацгвардии погибли и получили ранения в результате удара Вооруженных сил России по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщил высокопоставленный военный источник.

ВСУ потеряли специалистов связи, операторов комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, которые обучали украинских военных.

Удары по пунктам дислокации ВСУ и наемников, а также по военным объектам теперь будут регулярными, добавил источник.

За прошедшую неделю после удара ОТРК «Искандер-М» по сухогрузу в районе Бурлачья Балка уничтожено 20 иностранных наемников. В здании гостиницы в Запорожье погибло до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. В пункте дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено около 50 французских боевиков.

В Кривом Роге в результате комбинированного ракетного удара в трех пунктах временной дислокации иностранных наемников уничтожено более 250 боевиков, в том числе 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

#Украина #ВСУ #Полтава #Кривой Рог #запорожье #константиновка #Бурлачья Балка
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