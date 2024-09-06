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Хантер Байден признал вину, чтобы заседание проводили в закрытом формате

Байден-младший сказал, что не ожидал таких последствий от своих поступков.
Александр Орлов Карина Тазетдинова 2024-09-06 21:03:39
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press © Видео: ТРК "Звезда"

Адвокат сына президента США Хантера Байдена Эбб Лоуэлл считает, что он решил признать вину ради защиты семьи от унижения. Такое решение, с ее слов, позволяет избежать открытого судебного процесса, который помог бы узнать людям еще больше подробностей дела.

Печально известный сын президента штатов сказал, что не задумывался о последствиях и заверил, что такого больше не повторится.

«Я предстал перед судом в Делавэре, не осознавая, какие страдания это причинит моей семье, и я не заставлю их пройти через это снова»,- сказал Байден-младший.

Сейчас «Блудному сыну» Белого дома грозит до 17 лет тюрьмы. Он обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, которое, как выяснило следствие, он украл. Кроме того, он не платил налоги и должен государству почти полтора миллиона долларов.

Ранее эксперты телеканала CNN говорили, что если бизнесмен пойдет на сотрудничество, то это не приведет к смягчению приговора.

Сам Джо Байден решительно отрицает возможное помилование своего сына. При этом эксперты телеканала Fox News говорят об обратном. По их мнению, слушание Байдена назначена за неделю до ухода отца с президентского поста, и в последний момент он мог бы изменить свое решение.

«Дата слушаний была идеально выбрана для помилования. Процесс должен пройти уже после выборов, за несколько недель до ухода его отца с поста президента. И если приговор окажется суровым, то Байден-отец всегда может сказать: я позволю себе немного поработать в интересах собственной семьи», - сказал американский адвокат Джонатан Терли.

Несмотря на то, что нынешний президент США вероятно будет бездействовать, всю «грязную работу» может за него сделать его возможная преемница от демократической партии Камала Харрис.

Ранее политолог заявлял, что Хантером Байденом могут «пожертвовать» в преддверии президентских выборов США. При этом эксперт-американсит Дмитрий Дробицкий считает, что срок он получит небольшой.

#сша #Джо Байден #Хантер Байден #Камала Харрис #суд
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