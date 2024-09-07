В Пентагоне отказались комментировать данные СМИ о выводе войск из Ирака

Министерство обороны США заявило, что ведомство знает о появившихся в СМИ публикациях насчет возможных планов по выводу военных из Ирака. При этом официальный представитель Пентагона отказался говорить о конкретных шагах в разговоре с РИА Новости.

«Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент», — сообщил представитель ведомства.

Дело в том, что западные СМИ публиковали данные, где раскрывалось договоренности США и Ирака о постепенном выводе войск.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США и Ирак в скором времени начнут переговоры о «наиболее эффективном развитии» международной военной коалиции. Они должны обеспечить «переход к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности» между странами.