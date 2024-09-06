Зеленскому в Рамштайне пообещали больше танков и ракеты к F-16

Владимир Зеленский на встрече со своим начальством из Вашингтона раболепно тянет руку, при этом за что-то извиняясь. И как послушный слуга своих господ, не садится за стол, пока ему не махнут рукой. Главарь киевского режима прилетел на американскую базу Рамштайн отчитаться перед дядей Сэмом и как обычно выклянчить новый пакет военной помощи.

«Вы все знаете, что мы действуем с минимальным количеством оружия. Да, мы благодарны за каждый пакет поддержки, который предоставляется Украине от ваших стран, но нам нужно больше оружия», - говорит он.

Зеленский, как и в прошлые разы, жалуется, что ему мало оружия. Говорит спасибо за F-16, но тут же выражает недовольство их количеством.

«У меня есть предложения, которые я выскажу, когда пресса покинет нас. Они касаются возможности нанесения дальних ударов», - заявил Зеленский.

Про желание наносить дальние удары вглубь нашей страны Зеленский признался накануне в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Какое оружие для этого хотят использовать, перед журналистами никто не сказал. Министр обороны США Ллойд Остин озвучил - что уже было поставлено, и заверил, что Америка продолжит оказывать помощь.

«Мы должны усилить нашу поддержку и сделать это быстро. Я рад сообщить, что президент Байден объявит сегодня о выделении дополнительного пакета военной помощи в размере 250 млн долларов», - заявил глава Пентагона.

Главная тема, которую обсуждают США и другие страны - доноры военной помощи Украине - передача Киеву средств ПВО. Видимо, наши последние удары по военным объектам с воздуха стали очень болезненными для ВСУ. Еще армия «незалежной» испытывает серьезный снарядный голод. Именно поэтому западная коалиция сейчас думает, как решить эту проблему и снабдить Киев боеприпасами натовского калибра для французских и шведских самоходок Caesar и Archer и американских гаубиц М777.

«Мы знаем, что противовоздушная оборона является одним из главных приоритетов для украинцев. Мы знаем про авиаудары. 155-миллиметровые снаряды также являются приоритетом для украинцев», - говорит заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

В Германии Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцем. О чем они говорили, можно понять из интервью министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

«Я делаю это заявление сегодня впервые, это новая информация. Мы поставим Украине 12 самоходных артиллерийских установок типа "2000" - шесть из них в этом году и еще шесть в следующем. Общая стоимость 150 миллионов евро. Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard. Еще 77 танков Leopard будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», - заявил он.

Нидерланды тоже объявили о пакете военной помощи Украине на сумму 80 миллионов евро. В него включены ракеты к F-16.

Сколько бы оружия Запад ни поставлял Украине - главным расходным материалом по-прежнему остаются люди. Никакие танки и ракеты не смогут помочь Киеву, если у солдат отсутствует мотивация. Главкома ВСУ Александра Сырского в эфире CNN спросили про массовые случаи бегства из украинской армии. Только за первый квартал этого года возбуждено почти 20 тысяч уголовных дел за самоволку и дезертирство. CNN приводит слова Сырского о том, что задержка с принятием в США нового закона о военной помощи привела к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа. Но латать дыры на фронте все равно кем-то надо.

«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был самым высоким. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее направить призванных военнослужащих на службу», - признался главком ВСУ.

Слет союзников Украины еще раз показал, что России приходится противостоять всему коллективному Западу. В контактной группе в формате «Рамштайн» состоит полсотни стран, и не только из блока НАТО. Альянс поставил себе четкую цель - победить Россию на поле боя. И его генсек Йенс Столтенберг еще раз сегодня заявил: самый быстрый способ закончить войну - поставить оружие Украине.