Момент столкновения поезда с грузовиком в Петербурге попал на камеры

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры с моментом столкновения электропоезда на полной скорости с грузовиком в Санкт-Петербурге. Предварительно, двое пострадали, их доставили в больницу.

На кадрах видно, как электричка, которую изначально не было заметно из-за стоявшего поезда, протаранила грузовик, разломив его на две части.

По данным прокуратуры, водитель КамАЗа двигался на запрещающий сигнал светофора, машинист поезда пытался совершить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Ранее сообщалось о том, что в результате ДТП пострадали двое - водитель грузовика и один из пассажиров электрички. Прокуратура начала проверку по факту столкновения.