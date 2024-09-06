В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком, двое пострадали

В Санкт-Петербурге электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, два человека - водитель автомобиля и пассажир электрички - госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«По предварительным данным, водитель большегруза госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Помощь потребовалась и одному из пассажиров электрички, личность которого устанавливается», - говорится в сообщении МВД в Telegram.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, когда горел красный сигнал светофора. Машинист поезда экстренно затормозил, однако избежать ДТП не удалось.

По предварительной информации, погибших нет. В результате ДТП произошел сход одной колесной пары вагона. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.