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В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком, двое пострадали

Предварительно, жертв нет, транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения.
Елизавета Кондрикова 2024-09-06 17:31:25
© Фото: sztproc, Telegram

В Санкт-Петербурге электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, два человека - водитель автомобиля и пассажир электрички - госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«По предварительным данным, водитель большегруза госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Помощь потребовалась и одному из пассажиров электрички, личность которого устанавливается», - говорится в сообщении МВД в Telegram.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, когда горел красный сигнал светофора. Машинист поезда экстренно затормозил, однако избежать ДТП не удалось.

По предварительной информации, погибших нет. В результате ДТП произошел сход одной колесной пары вагона. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #грузовик #ДТП #пострадавшие #столкновение #электричка
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