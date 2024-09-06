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Салюков вручил орден Почета Казанскому суворовскому училищу

Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 80-й годовщины со дня образования прославленного учебного заведения.
2024-09-06 17:26:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков вручил орден Почета Казанскому суворовскому военному училищу (СВУ).

Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия со дня образования прославленного учебного заведения. Указом президента РФ Владимира Путина учебное учреждение удостоили высокой награды - ордена Почета.

Салюков отметил выдающиеся достижения училища и его роль в подготовке будущих защитников Отечества. На мероприятии присутствовали представители российского оборонного ведомства, региональные власти, ветераны, участники спецоперации на Украине.

На прошлой неделе в Саратове открылось высшее артиллерийское командное училище (СВАКУ). Открытие проходило в торжественной обстановке, присутствовали чиновники, ветераны, курсанты. Боевое знамя начальнику учебного заведения полковнику Роману Дорохову вручил Салюков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #салюков #училище
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