В Саратове открылось высшее артиллерийское командное училище (СВАКУ). Открытие проходило в торжественной обстановке, присутствовали чиновники, ветераны, курсанты.

Боевое знамя начальнику учебного заведения Роману Дорохову вручил главком Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Большой процент курсантов, зачисленных для обучения в Саратовское училище, это контрактники, участвовавшие в специальной военной операции. Так, в учебное заведение набрали 291 курсанта. Из них 138 принимали участие в спецоперации.

«Сегодня мы являемся участниками знаковых событий - открытие артиллерийского училища и вручение знамени. Создание училища - это признание высоких боевых заслуг, важная веха в укреплении славных традиций защитников Родины», - сказал Салюков.

Как отметил главком Сухопутными войсками, боевое знамя олицетворяет честь, доблесть, славу, а курсанты училища внесут вклад в обеспечение обороноспособности страны. Начальник Роман Дорохов пообещал продолжить славные традиции Саратовского артиллерийского училища.

О том, что училище, расформированное в 2003 году, будет воссоздано, в марте сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании учреждения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.