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Курсанты научились водить танки под водой на Урале

На первых занятиях экипажи танков Т-72Б3 отрабатывают навыки форсирования реки. Погружаются на глубину и учатся передвигаться по приборам в условиях нулевой видимости.
Павел Кольцов 2024-09-06 17:07:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Свердловской области под водой в условиях нулевой видимости курсанты учебного центра освоили азы подводного вождения. Видимость нулевая, экипажи ориентируются по указывающим направление приборам. Занятия посетил корреспондент Павел Кольцов.

Вододром устроен так, что танки постепенно уходят на глубину в несколько метров. Над водой остается только воздухопитающая труба для снабжения кислородом.

Умение форсировать водные преграды без мостов и понтонных переправ - это возможность застать противника врасплох. Подводное вождение требует не только технической подготовки. Перед первым занятием обязательна консультация психолога.

«Надо не обращать внимания на то, что происходит, себя изолировать от всех ощущений, чтобы срабатывал только инстинкт самосохранения, это приводит к прямым, оперативным, точным действиям», - рассказывает психолог Ольга Смирнова.

На случай внештатной ситуации у каждого в экипаже противогаз, который действует скорее как акваланг. Курсант Даниил Арчеев делится впечатлениями от первого форсирования с полным погружением.

«Сначала страшно бывает, когда заезжаешь в воду, потом уже все видишь, все нормально. Ощущение - круто!» - говорит Даниил.

Его дед прошел войну в Афганистане механиком-водителем танка Т-72. Теперь Даниил управляет уже современным,  модифицированным Т-72Б3. Через месяц срочной службы подписал контракт.

Старший инструктор - участник специальной военной операции. Механик-водитель Максим Панкратов был ранен на Донецком направлении, награжден медалью «За отвагу». Делится с будущими танкистами реальным боевым опытом.

«Едешь когда на танке, задание выполняешь, сразу смотришь овражек какой-нибудь, стараешься в овраг заехать, оттуда отработать. Также когда разведка тебе подсказывает по связи с дрона, когда открывать огонь, где противник, куда ехать. Всегда заранее, чтобы преимущество было перед противником», - добавляет Панкратов.

Среди курсантов, по словам инструктора, случайные люди пока не попадались. Все сделали осознанный выбор и идут к своей цели. За несколько месяцев учебный центр подготовит около двух сотен механиков-водителей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #курсанты #танкисты #Урал
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