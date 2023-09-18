Будущие танкисты отработали преодоление водных преград в Свердловской области
Военнослужащие по призыву отработали подводное вождение танков на специализированном вододроме учебного центра ЦВО в Свердловской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Будущие танкисты отработали управление боевой машиной по илистому дну в условиях отсутствия видимости с использованием гирополукомпаса, предназначенного для определения направления движения танков под водой», - говорится в сообщении.
Уточняется, что глубина водоема составляла около четырех метров.
В ходе движения по дну механикам-водителям помогали данные приборов, а также радиокоррективы руководителя занятий.
До погружения курсанты отработали вождение танков на танкодроме, а также прошли курс легководолазной подготовки в бассейне. В ходе этого использовались изолирующие противогазы - они дают возможность находиться под водой до трех часов.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.