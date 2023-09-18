Армия Будущие танкисты отработали преодоление водных преград в Свердловской области Курсанты вели машины по илистому дну в условиях ограниченной видимости при помощи гирополукомпаса. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие по призыву отработали подводное вождение танков на специализированном вододроме учебного центра ЦВО в Свердловской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Будущие танкисты отработали управление боевой машиной по илистому дну в условиях отсутствия видимости с использованием гирополукомпаса, предназначенного для определения направления движения танков под водой», - говорится в сообщении. Уточняется, что глубина водоема составляла около четырех метров. В ходе движения по дну механикам-водителям помогали данные приборов, а также радиокоррективы руководителя занятий. До погружения курсанты отработали вождение танков на танкодроме, а также прошли курс легководолазной подготовки в бассейне. В ходе этого использовались изолирующие противогазы - они дают возможность находиться под водой до трех часов. Ранее сообщалось, что армейская авиация уничтожила бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика