Нидерланды поставят Киеву 28 бронированных вездеходов Viking

Нидерланды поставят Киеву 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нидерланды сейчас поставляют (Украине - Прим. ред.) 28 гусеничных машин Viking», - написал он в соцсети Х.

Глава оборонного ведомства страны отметил, Корпус морской пехоты Нидерландов также подготовил украинских боевиков к использованию этой техники.

Ранее Нидерланды запретили Украине наносить удары истребителями F-16 по гражданским объектам. В голландском оборонном ведомстве при этом отметили, что законы войны должны соблюдаться.