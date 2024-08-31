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Нидерланды поставят Киеву 28 бронированных вездеходов Viking

Глава Минобороны Нидерландов отметил, что украинские боевики уже прошли обучение по использованию этой техники.
Игнат Далакян 2024-08-31 17:47:33
© Фото: Allied Joint Force Command Brunssum, Wikipedia

Нидерланды поставят Киеву 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нидерланды сейчас поставляют (Украине - Прим. ред.) 28 гусеничных машин Viking», - написал он в соцсети Х.

Глава оборонного ведомства страны отметил, Корпус морской пехоты Нидерландов также подготовил украинских боевиков к использованию этой техники.

Ранее Нидерланды запретили Украине наносить удары истребителями F-16 по гражданским объектам. В голландском оборонном ведомстве при этом отметили, что законы войны должны соблюдаться.

#в стране и мире #Украина #Киев #военная помощь #нидерланды #помощь киеву
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