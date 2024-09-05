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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Пречистовки и Первомайского

Министр обороны поблагодарил российских военнослужащих за верность Отечеству и воинской присяге.
2024-09-05 00:36:24
© Фото: Вадим Савицкий, РИА Новости

В адрес воинских частей, задействованных в проведении специальной военной операции, министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму по случаю освобождения населенного пункта Пречистовка в ДНР. Он поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.

«Сегодня бригада успешно решает боевые задачи в составе группировки войск "Восток", уничтожает врага на шахтерском направлении», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также поздравительные телеграммы были направлены личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады. Российские военнослужащие освободили от врага населенные пункты Первомайское, Нетайлово и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Министр обороны Белоусов поблагодарил российских военнослужащих за верность Отечеству и воинской присяге.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ДНР #освобождение #поздравление #бойцы #населенные пункты
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