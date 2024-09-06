В Ленобласти открылся Центр реабилитации участников СВО

Первый объект будущего «Кластера комплексного сопровождения участников спецоперации» - Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации - открылся во Всеволожске в Ленинградской области. Корреспондент Роман Закурдаев рассказал об учреждении и пообщался с проходящими реабилитацию военнослужащими.

Бывший штурмовик Дмитрий Ярош потерял ногу в боях под Артемовском. После установки протеза учится заново ходить, жить и работать. У него теперь новая профессия - оператор 3D-печати. Дмитрий - один из первых выпускников регионального «Кластера комплексного сопровождения участников специальной военной операции».

«Вначале было сложно, а так месяца хватило. Простые фигуры смоделировать могу, что-то поставить на печать могу, обслуживать принтер могу», - говорит ветеран боевых действий, участник СВО Дмитрий Ярош.

В 2022 году съемочная группа «Звезды» делала репортаж на линии соприкосновения в Харьковской области с участием Антона Касумова с позывным Февраль. Антон служил в инженерных войсках, был награжден орденом Мужества. Полтора года назад подорвался на противопехотной мине и получил тяжелое ранение ступни. Сейчас постепенно возвращается к полноценной жизни.

«Предложили оператора 3D-принтера. Сказали, что в дальнейшем можно будет печатать лопасти на те же самые коптеры, сбросы для ребят, детали для протезов», - рассказывает ветеран боевых действий, участник СВО Антон Касумов.

Реабилитологи, протезисты уже готовы к приему первых пациентов. В кабинетах механотерапии самое современное оборудование, специальные тренажеры на основе экзоскелетов. Все это - часть нового Центра адаптивной физической культуры и реабилитации для бойцов СВО.

Этот центр - только первый объект будущего кластера. Здесь, во Всеволожске под Петербургом, планируют построить «город в городе» - кластер с закрытой территорией, где в шаговой доступности ветераны боевых действий смогут получать все необходимые услуги - временное проживание на период обучения, медицинскую реабилитацию, правовую помощь.

«Мы здесь будем создавать рабочие места. За моей спиной уже строится высокотехнологичный центр по протезированию, здесь будет построена современнейшая мастерская по ремонту всех видов технических средств для реабилитации. Уже есть предложения от белорусских, китайских партнеров построить здесь современные заводы, которые связаны не только с протезированием, но и с электроникой», - говорит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В начале августа проект этого кластера был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке, где получил высокую оценку экспертов и теперь рекомендован к тиражированию в других регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.