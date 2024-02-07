«Дядя, а вы робот?»: как потерявший ноги капитан готовится взойти на Эльбрус

Карбоновой поступью капитан медицинской службы Сергей Надмидон уверенно шагает к своей цели.

«Чувствуется, что шаг становится более равномерным, равнодлинным и симметрия походки улучшается», - рассказывает он.

Сергей почти уже не хромает. Идет второй год реабилитации, врачи хвалят за усердие и стойкость духа.

«Было такое стеснение надеть шорты и выйти в общество. Но в дальнейшем это прошло. Детям очень нравится. Всегда подходят, спрашивают: дядя, а вы робот?» - рассказывает слушатель Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Сергей Надмидон.

Еще в самом начале специальной военной операции медицинский взвод, которым командовал Сергей, попал под артобстрел при эвакуации раненых на Харьковском направлении. Тяжелейшее ранение, ампутация обеих ног, протезирование.

Но военный врач даже в таких условиях не бросил профессию. В 33 года с двумя Орденами мужества и капитанскими погонами он поступает слушателем на первый курс Военно-медицинской академии имени Кирова, на факультет подготовки врачей Военно-морского флота.

Наравне со вчерашними школьниками офицер посещает все занятия, сдает экзамены и зачеты. И в учебном взводе он далеко не единственный, кто прошел СВО. Словно друзья-однополчане они держатся вместе. Фронтовая привычка.

«Особое чувство, когда ты находишься на грани жизни и смерти. Все маски сброшены, нет лицемерия. И дружат, потому что дружба настоящая. И любят, потому что любовь настоящая», - говорит курсант первого курса Александр Андреев.

Участников спецоперации в академии ценят и за искреннюю мотивацию, и за ценный боевой опыт.

«Ребята, которые сами участвовали, - они рассказывают, как им оказывали эту помощь, какие методы применялись, на что нужно обратить внимание», - говорит заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по учебной работе Руслан Макиев.

До ранения Сергей активно занимался спортом. Вот и сейчас легко жмет от груди почти 100 килограммов. А недавно уже на протезах он вновь встал на сноуборд. Это его давняя страсть.

Вокруг него всегда есть те, кто готов подставить плечо. Капитан Надмидон планирует стать врачом-реабилитологом - работать с пациентами, которые получили тяжелые ранения конечностей. А еще у Сергея есть заветная мечта. И когда он о ней говорит, свободно управляя автомобилем, она уже не кажется такой несбыточной.

«Мечта подняться на Эверест. Но эта мечта останется мечтой. А цель - подняться на Эльбрус», - говорит он.

И Сергей идет к ней планомерно, тренируется.