В Telegram опровергли сообщения о модерации приватных чатов

Администрация мессенджера Telegram опровергла информацию о начале модерации приватных чатов, которая ранее распространилась в СМИ.

«Приватные чаты остаются приватными. Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было. Изменение FAQ прояснило, как подавать жалобы», - говорится в сообщении платформы в соцсети X.

Ранее «Звезда» писала об этом. Запись о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию, была перемещена в другой раздел, а не полностью исчезла, как писали СМИ. Теперь она находится в разделе об авторских правах, до этого - о незаконном контенте.

Нововведением же станет кнопка «Пожаловаться», которая позволит пользователям сообщать о незаконном материале в мессенджере.