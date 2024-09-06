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В Telegram опровергли сообщения о модерации приватных чатов

Ранее запись о защите чатов от запросов на модерацию была перемещена в другой раздел на странице ответов на часто задаваемые вопросы, однако ее не убрали полностью.
Елизавета Кондрикова 2024-09-06 14:23:04
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress

Администрация мессенджера Telegram опровергла информацию о начале модерации приватных чатов, которая ранее распространилась в СМИ.

«Приватные чаты остаются приватными. Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было. Изменение FAQ прояснило, как подавать жалобы», - говорится в сообщении платформы в соцсети X.

Ранее «Звезда» писала об этом. Запись о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию, была перемещена в другой раздел, а не полностью исчезла, как писали СМИ. Теперь она находится в разделе об авторских правах, до этого - о незаконном контенте.

Нововведением же станет кнопка «Пожаловаться», которая позволит пользователям сообщать о незаконном материале в мессенджере.

#Telegram #модерация #мессенджер #павел дуров #приватные чаты
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