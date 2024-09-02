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Трамп: передача Украине оружия сделала США уязвимыми

Он отметил, что у США больше «нет боеприпасов».
Ирина Егорова 2024-09-02 05:54:00
© Фото: Annabelle Gordon Consolidated News Photos Globallookpress

США передали вооружение всем странам, в том числе Украине, из-за чего страна стала уязвимой. Об этом заявил экс-глава Белого дома и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп. По его словам, Америка восполнила запасы и вооружения было «с избытком».

«Сейчас у нас боеприпасов нет. Представьте себя на месте председателя Си Цзиньпина, которому говорят, что у Америки нет боеприпасов. Мы настолько уязвимы», - передает его слова телеканал Fox News.

По причине истощения запасов оружия Киеву не стоит ожидать от Вашингтона новых крупных партий ракет ATACMS, заявлял ранее пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

США поставили Украине уже 64 транша военной помощи на общую стоимость в 125 млн долларов. В него вошли оборудование для борьбы с беспилотниками, ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4. 

#вооружение #Украина #сша #военная помощь
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