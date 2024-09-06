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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 300 человек

Кроме того, уничтожены два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей.
2024-09-06 13:58:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении в живой силе составили до 300 человек. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо потерь в личном составе, в течение суток на данном направлении враг лишился двух БТР, 10 бронемашин, а также двух артиллерийских орудий, станции РЭБ и 14 автомобилей.

С начала боев в Курской области ВСУ потеряли свыше 10 400 человек. Также за этот период времени на Курском направлении противник недосчитался 81 танка, 41 БМП, 74 БТР, 599 бронемашин. Кроме того, уничтожены 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 РСЗО, включая семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восемь ЗРК, 19 станций РЭБ, семь контрбатарейных РЛС, две РЛС ПВО.

Техника и живая сила противника последовательно уничтожаются в Курской области. Минобороны регулярно публикует видео с боевой работой наших военных в регионе. Так, ранее ведомство показало, как истребитель-бомбардировщик Су-34 сбрасывает авиабомбы с УМПК на противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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