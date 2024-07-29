МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NI: американцы не согласны платить за восстановление Украины

По словам аналитика Приморака, граждане США возмущены отношением Киева к ее другим многомиллиардным долгам.
Глеб Владовский 2024-07-29 07:10:59
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Граждане США не горят желанием отдавать свои деньги на восстановление Украины. Такое мнение выразил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest.

«Единственная проблема заключается в том, что американские налогоплательщики по понятным причинам не горят желанием оплачивать этот счет», - приводит его слова RT.

По его словам, Вашингтон уже выделил киевскому режиму 175 миллиардов долларов на ведение боевых действий. Помимо этого, на Украине также висят огромные довоенные долги, которые ей надо выплатить в том числе держателям облигаций из стран ЕС.

Эксперт также добавил, что западные агентства по оказанию помощи, как правило, полагаются на Всемирный банк в управлении своими проектами. А его крупнейшими подрядчиками и «наибольшими получателями долларов по договорам» являются именно китайские госфирмы.

«Представьте себе реакцию американцев на то, что они защитили Украину только для того, чтобы обогатить Китай», - отметил Приморак.

В заключение аналитик отметил, что Киеву для привлечения частного капитала, необходимого для восстановления страны, следует начать с борьбы с коррупцией.

Напомним, что 11 июля президент США Джо Байден подписал новый пакет оружейной помощи Киеву.

#в стране и мире #Украина #сша #выделение помощи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 