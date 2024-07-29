Граждане США не горят желанием отдавать свои деньги на восстановление Украины. Такое мнение выразил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest.

«Единственная проблема заключается в том, что американские налогоплательщики по понятным причинам не горят желанием оплачивать этот счет», - приводит его слова RT.

По его словам, Вашингтон уже выделил киевскому режиму 175 миллиардов долларов на ведение боевых действий. Помимо этого, на Украине также висят огромные довоенные долги, которые ей надо выплатить в том числе держателям облигаций из стран ЕС.

Эксперт также добавил, что западные агентства по оказанию помощи, как правило, полагаются на Всемирный банк в управлении своими проектами. А его крупнейшими подрядчиками и «наибольшими получателями долларов по договорам» являются именно китайские госфирмы.

«Представьте себе реакцию американцев на то, что они защитили Украину только для того, чтобы обогатить Китай», - отметил Приморак.

В заключение аналитик отметил, что Киеву для привлечения частного капитала, необходимого для восстановления страны, следует начать с борьбы с коррупцией.

Напомним, что 11 июля президент США Джо Байден подписал новый пакет оружейной помощи Киеву.