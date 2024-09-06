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Цивилева отметила профессионализм сотрудников Центра имени Вишневского

Совместная синергия военной и гражданской медицины предлагает инновационные методы хирургии, лечения и реабилитации, отметила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
Андрей Аркадьев 2024-09-06 13:42:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева отметила профессионализм сотрудников Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.

Легендарному учреждению сегодня исполняется 80 лет. Поздравление коллективу ранее направил Владимир Путин. Президент отметил квалифицированную медпомощь, которую оказывают участникам СВО.

«Александр Васильевич Вишневский разработал методы анестезии и обработки ран, которые в годы Великой Отечественной войны спасли жизни миллионов советских солдат. И сегодня центр хирургии плотно взаимодействует с госпиталем Вишневского. Совместная синергия военной медицины и гражданской предлагает инновационные методы хирургии, лечения и реабилитации современных героев. Не просто спасать жизни наших героев, но и возвращать их к полноценной, активной жизни», - сказала Цивилева.

Цивилева приняла участие в церемонии возложения венков к памятнику основателя центра - хирурга Александра Вишневского. На мероприятии также присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

#поздравление #центр вишневского #цивилева
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