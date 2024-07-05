Горемыкин и Цивилева вручили награды в филиале госпиталя Вишневского

Заместители министра обороны России Виктор Горемыкин и Анна Цивилева вручили государственные и ведомственные награды военнослужащим в филиале госпиталя имени А.А. Вишневского. Об этом сообщает Минобороны России.

В госпитале лежат российские бойцы, получившие ранения и увечья в ходе боев в зоне спецоперации. В настоящее время они проходят лечение и реабилитацию.

Военнослужащим вручили шесть орденов Мужества, четыре медали «За отвагу», две медали «За храбрость» II степени и ведомственные награды. В ходе церемонии Цивилева поздравила российских бойцов с получением наград и поблагодарила медицинский персонал, который спасает жизни военнослужащих. Также в торжественной обстановке военнослужащим, прошедшим курс реабилитации после протезирования, были вручены погоны к новым званиям.

После прохождения дополнительного профобразования военнослужащие смогут служить в организациях Минобороны. Решившим продолжить службу после лечения и переподготовки подобрали места проживания. В ходе церемонии военнослужащим вручили жилищные документы.

На церемонии присутствовали начальник Главного военно-медицинского управления ВС РФ Дмитрий Тришкин, руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко и начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников.

Также Цивилева проверила методики проведения занятий по лечебной физкультуре с проходящими восстановление участниками спецоперации. Замглавы российского оборонного ведомства напомнила о строительстве диагностического реабилитационного отделения. Его планируется сдать в эксплуатацию в декабре со всем необходимым медицинским оборудованием.

«Здесь будет проходить диагностика, установлены аппараты МРТ, рентгена и другие диагностические направления. Кроме того, будет вестись реабилитация», - сказала Цивилева.

Кроме того, в новом корпусе будут находиться бассейн, физкультурно-оздоровительный центр. В каждой палате будет не больше двух человек. Для людей с инвалидностью сделают закрытый переход, благодаря которому такие пациенты даже зимой смогут беспрепятственно перемещаться между корпусами.

«Нам это очень необходимо - расширить, действительно, коечный фонд, а здесь будет 100 коек, поэтому мне кажется, что это будет хорошим, действительно, инструментом для того, чтобы максимально эффективно, качественно проводить комплексную реабилитацию для наших военнослужащих», - подчеркнула Цивилева.

Замминистра добавила, что оборонное ведомство работает над совершенствованием военно-врачебных комиссий для прохождения бойцами полного курса лечения и более четкого отбора на военную службу.

«Качество работы военно-врачебных комиссий - это тоже один из вопросов, которому мы активно уделяем внимание, и ведем работу в том числе с медиками, являющимися членами военно-врачебных комиссий», - сказала Анна Цивилева.

По ее словам, одним из результатов работы стало постановление правительства, которое позволяет добровольцам Донбасса, защищающим республики с 2014 года, а также частным военным компаниям проходить наравне с военнослужащими МО РФ врачебно-военные комиссии, которые позволяют подтверждать полученную инвалидность в результате военной боевой травмы с соответствующими социальными выплатами.

Кроме того, Цивилева поручила ускорить протезирование военнослужащих, потерявших конечности в ходе боевых действий в зоне спецоперации. В регионах на то, чтобы заменить утраченные части тела протезами, стоит очередь. Замминистра призвала закрыть потребность в протезировании.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.