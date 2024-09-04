Российский «Ланцет» поразил танк ВСУ в Харьковской области

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский танк в Харьковской области.

Украинскую машину засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север», сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ и занятие им заранее подготовленной закрытой огневой позиции», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах видно, как дрон атакует цель. Затем машину охватывает ярким пламенем.

Ранее Минобороны показало, как после удара «Ланцета» загорается радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.