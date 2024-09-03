«Начинаешь жить прямо сейчас»: как добровольцы готовятся к СВО

Это гранатомет РПГ-7В с учебными зарядами. Оглушает как от настоящих, но для новобранцев этот звук уже привычный. На этом полигоне за 21 день они изучат специфику разных видов оружия. А заниматься с ними будут инструкторы, прошедшие зону СВО.

«У нас на полигоне проводится боевая подготовка с вновь формируемыми подразделениями. Развернуто несколько учебных мест, таких как тактическая медицина, армейская тактическая стрельба, бой в лесополосе и ряд других учебных мест», - рассказывает военнослужащий центра боевой подготовки.

Чтобы уверенно держать оружие в руках и точно знать все тонкости, не отходя от учебного стенда сразу начинается практика, а после нее выставляют оценки. Пусть двоечников здесь нет, но для тех, кто с задачей справился с трудом, проводят дополнительные индивидуальные занятия.

«Курс подготовки составляет: первая неделя - это одиночная подготовка, вторая - слаживание отделений, и третья неделя - слаживание взводов», - говорит военнослужащий центра боевой подготовки.

Наставник подскажет и как быстрее зарядить магазин - а это может спасти не одну жизнь в реальной боевой обстановке, и как правильно вести прицельную стрельбу из положения лежа, стоя, сидя и даже в неустойчивом положении. Все на основе опыта спецоперации.

А на этой учебной точке вооружение уже помощнее. Задача - перевести зенитную установку из походного положения в боевое. И делают это на скорость. Ведь вражеский беспилотник там, на передовой, может прилететь совсем неожиданно. Установленный норматив - 25 секунд. Но всего за два дня подготовки бойцы уже побили и этот рекорд.

А здесь отрабатывают бой в траншее. Главная задача - захватить позицию. Мы уже выдвинулись с группой захвата. И здесь вместе с ними тренируется группа прикрытия. Они уже готовы прийти на помощь.

Защитить родных - одна из многих и, пожалуй, самых важных причин, по которой в пункты отбора на военную службу ежедневно приходят добровольцы.

«Это серьезный шаг, что-то ломается в тебе. Второй раз я подписываю - у меня уже нет такого. А первый когда был - я могу объяснить, какие чувства у меня были. Это как будто умираешь и тут же рождаешься. Начинаешь жить в эту секунду, прямо сейчас. Вообще, это наша работа. Я военнообязанный, я давал присягу и делал это осознанно. Это мой долг», - объясняет один из добровольцев.

Здесь проверяют состояние здоровья - годность к военной службе, а еще решают финансовые вопросы. На месте и счет откроют, и банковскую карту выдадут. И только когда все вопросы будут решены - доброволец уезжает для дальнейшей службы в рядах Вооруженных сил.