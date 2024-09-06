Новосибирские охотники передали ружья для борьбы с дронами в зоне СВО

Жители Новосибирска отправляют дробовики участникам спецоперации для борьбы украинскими дронами. Дмитрий Кушнарев принес свои охотничьи карабины в ближайший отдел лицензионно-разрешительной работы. Признается, сегодня оружие возможно впервые порадовало.

«С удовольствием поучаствовал в этом мероприятии, потому что если ребятам нужны такие вещи - дробовики, ну пусть, пускай пользуются», - рассказал Кушнарев.

В зоне специальной военной операции карабины не залежатся. Гладкоствольное оружие идеально подходит для борьбы с беспилотниками. Радиус поражения дроби не оставляет «птичкам» противника шансов.

Поправки в федеральный закон, одобренные президентом, которые упростили передачу гражданского оружия на СВО, действуют лишь месяц, а Новосибирской области уже удалось собрать почти сотню карабинов.

Процедура снятия с учета стала быстрее и проще, прежний владелец передает ружье и все права на него. Курирует процесс Росгвардия, именно с ее помощью оружие попадает в воинские части и уже оттуда в зону СВО.

«В зону действия специальной военной операции направляется не только то оружие, которое добровольно сдано гражданами, но и оружие, которое у граждан было изъято по различным основаниям и не востребовано гражданами в течение одного года», - поясняет начальник лицензионно-разрешительного отдела по Новосибирску Антон Авраменко.

В Дальневосточном федеральном округе в подразделениях Росгвардии работают две сотни отделений. Число сданных единиц оружия и боеприпасов здесь уже перевалило за тысячу.

Принести можно и важные комплектующие, например, прицелы или патроны. Всем желающим помочь участникам СВО обещают оказать помощь в быстром оформлении необходимых документов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.