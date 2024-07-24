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Бойцы отточили навыки стрельбы из дробовиков по БПЛА в Ленобласти

Инструкторский состав разработал программу обучения стрелков с использованием оборудования для спортинга. На тренировках стрелок поражает летящие на различных высотах с разной скоростью керамические тарелки.
2024-07-24 12:18:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны России, отточили навыки стрельбы по дронам из гладкоствольных ружей на полигоне в Ленинградской области. Кадры тренировок публикует Министерство обороны России.

Гладкоствольные ружья, стреляющие дробью, доказали свою эффективность при защите от атаки беспилотников в зоне спецоперации. Благодаря дробовикам стрелок может поразить большую область одним выстрелом и с высокой вероятностью сбить летящий на малой высоте ударный FPV-дрон.

Опираясь на этот опыт, полученный в зоне спецоперации, была разработана программа обучения стрелков с использованием оборудования для спортинга - спортивной стрелковой дисциплины, в которой стрелок поражает летящие керамические тарелки. Таким образом, военнослужащие учатся поражать низколетящих скоростных целей.

Кроме этого, военнослужащие оттачивают навыки ведения огня в условиях городской застройки, ведения разведки с использованием дронов. В обязательном порядке проводятся занятия по тактической медицине.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #ружья #СВО
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