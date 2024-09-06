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Артиллеристы расплавили французскую САУ CAESAR в Курской области

Министерство обороны РФ показало, как горит вражеская самоходка после артиллерийского удара.
2024-09-06 10:38:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В районе Николаево-Дарьино Курской области артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство продемонстрировало видеонарезку с боевой работой военнослужащих. Кадры сняты с помощью разведывательных дронов. Камеры зафиксировали передвижение техники по дороге между домами в сторону леса. Проследив за самоходкой, оператор БПЛА вычислил, где ее временно спрятали.

Координаты передали артиллеристам, после чего нанесли удар. Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. На кадрах видно, как после точного попадания происходит детонация, в воздух поднимаются клубы дыма.

Техника и живая сила противника последовательно уничтожаются в Курской области. Минобороны регулярно публикует видео с боевой работой наших военных в регионе. Так, ранее ведомство показало, как истребитель-бомбардировщик Су-34 сбрасывает авиабомбы с УМПК на противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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