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Путин: Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций РФ

От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей страны, отметил Владимир Путин.
Ян Брацкий 2024-09-05 09:07:42
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь XXI век. С таким заявлением на полях пленарной сессии Восточного экономического форума выступил президент Владимир Путин.

По его словам, в современных реалиях в мировой экономике многие деловые связи, транспортные и торговые маршруты переориентируются на Дальний Восток и Глобальный Юг.

«По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что от темпов развития Дальнего Востока будет зависеть развитие всей страны. Сегодня дальневосточные регионы дают прямой выход на растущие, перспективные рынки.

Дальний Восток, подчеркнул российский лидер, является огромным пространством для проявления деловой инициативы и запуска сложнейших проектов.

#в стране и мире #Путин #Дальний Восток #Президент #ВЭФ
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