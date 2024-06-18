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Путин: проект моста на Сахалин «не забыт и не выброшен»

Владимир Путин обсудил развитие инфраструктуры Якутии с местными специалистами.
Услада Дубинина 2024-06-18 13:01:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Дальнем Востоке необходимо развивать инфраструктуру, одним из актуальных проектов является мост на Сахалин. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со специалистами в Якутии.

«Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоемкая. Тем не менее это все не забыто и не выброшено», - заявил Путин.

Президент России также напомнил о крупных проектах - о развитии Восточного полигона железных дорог (Транссиб и БАМ) и выходе к Охотскому морю.

Путин уточнил, что Дальневосточный регион демонстрирует «очень хорошие» темпы роста. Он отметил, что объем потребления электроэнергии и перевозок вырос в несколько раз. Производство золота выросло в два раза, а угля - в три раза, рассказал глава государства.

Путин прилетел в Якутию с рабочим визитом 18 июня. Президент РФ планирует встретиться с учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова и главой Якутии Айсеном Николаевым.

#в стране и мире #Путин #якутия #инфраструктура #республика саха #мост на сахалин
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